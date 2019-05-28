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Dikkat elektrik kesintisi var!

28 Mayıs 2019 Salı 08:43
Dikkat elektrik kesintisi var!
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Şebekede yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Esentepe ve Tatlısu’da bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün, Esentepe köy girişi ile Peyak evlerinde 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

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Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında olacak.

Öte yandan, Tatlısu Sahil Seralar bölgesinin elektrik enerjisi bugün 12:00 ile 13:30 arası kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı gerçekleşecek.(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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