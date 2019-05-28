Dikkat elektrik kesintisi var!

Şebekede yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Esentepe ve Tatlısu’da bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün, Esentepe köy girişi ile Peyak evlerinde 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Öte yandan, Tatlısu Sahil Seralar bölgesinin elektrik enerjisi bugün 12:00 ile 13:30 arası kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı gerçekleşecek.(BRT)