Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre; sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Beylerbeyi Köy girişi ile Ambelia Village Tatil Köyü arasında kalan yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.
(BRT/KIBTEK)
Dikkat elektrik kesintisi var!
Beylerbeyi’nde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 6 saatlik elektrik kesinti olacak.
25 Haziran 2019 Salı 08:41
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