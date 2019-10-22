Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

Dikkat elektrikler kesilecek!

22 Ekim 2019 Salı 18:48
Dikkat elektrikler kesilecek!

Elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı İskele’de yarın bazı bölgelerde 09:30 ile 15:00 arasında elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya ve Safaköy’ün yarın söz konusu saatlerde elektrik enerjisi kesik olacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiHaberGündemKıbrısKIB-TEKİskele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gardiyanoğlu: ‘Adayımız büyük ihtimalle Tatar’dır’
Gardiyanoğlu: ‘Adayımız büyük ihtimalle Tatar’dır’
Dikkat! Bu yollar trafik akışına kapalı olacak
Dikkat! Bu yollar trafik akışına kapalı olacak
Devlet Basımevi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme oldu
Devlet Basımevi Müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim