Dikkat elektrikler kesilecek!

Elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı İskele’de yarın bazı bölgelerde 09:30 ile 15:00 arasında elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, Kurtuluş, Boğaz, Boğaz Tepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya ve Safaköy’ün yarın söz konusu saatlerde elektrik enerjisi kesik olacak.