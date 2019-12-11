Dikkat! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Meteoroloji Dairesinin uyarılarını dikkate alarak kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir duyuru yayınlayarak önümüzdeki saatlerde şiddetli yağış ve fırtına olacağı; tüm bölgelerin bundan etkilenebileceği öngörüsü üzerine fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için;