Dikkat! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması,sel-su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanılmaması, elektrik şalterlerinin derhal kapatılması gerekiyor.
Vatandaşların, zorunlu olmadıkça evlerden ayrılmaması, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması; trafiğe çıkılması halinde trafikte araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.
(BRT/MAIL)
Saatinide yazsaydınız iyi olurdu
Mağusa yarın gündüz dikkatli olalım söylendiBeğen (0) Beğenmedim! (0)