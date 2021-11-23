Dikkat! İnternet kesintisi

Telekomünikasyon Dairesi internet kesintisi yapılacağını duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

İskele-Mehmetçik arasında çalışan fiber optik kabloda yol yapımı çalışmasından dolayı meydana gelen hasarı gidermek amacı ile 22/11/2021 bugün saat 14:00-17:00 arası çalışma yapılacaktır. Yapılacak olan çalışma esnasında Büyükkonuk- Ziyamet- Mehmetçik- Kaleburnu- Bafra- YeniErenköy- Dipkarpaz bölge santrallerinden hizmet alan abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır. Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.