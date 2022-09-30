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DİKKAT! İnternet kesintisi olacak

30 Eylül 2022 Cuma 14:26
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DİKKAT! İnternet kesintisi olacak



 İskele-Mehmetçik arasında bulunan fiber optik kabloda meydana gelen hasarı gidermek için yarın saat 09.00-12.30 arası yapılacak çalışmadan dolayı, bölge santrallerinden hizmet alan abonelerin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacağı duyuruldu.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İskele-Mehmetçik arasında  bulunan  fiber  optik  kabloda  yol  yapımı  çalışmasından  dolayı meydana gelen hasarı gidermek amacı ile yarın saat 09:00-12:30 arası çalışma yapılacaktır. Yapılacak olan çalışma esnasında Büyükkonuk-Ziyamet- Mehmetçik-Kaleburnu-Bafra-Yenierenköy-Dipkarpaz bölge santrallerinden hizmet alan abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır” denildi.

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