DİKKAT! Kayıp aranıyor...

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

01.10.2021 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Dikmen’de sakin Muhammad MOHSAN (E-31), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.