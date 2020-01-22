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Dikkat kesinti var!

Kıb-Tek, Ship Hotel ve 1083 Askeri Birlik arasında kalan bölgenin bugün elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.

22 Ocak 2020 Çarşamba 09:46
Dikkat kesinti var!

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Ship Hotel ve 1083 Askeri Birlik arasında kalan bölgenin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.

(BRT/KIBTEK)

Anahtar Kelimeler:
KESİNTİHaberKKTC
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VATANDAŞ 2020-01-22 10:41:48

HABERİ VERİRKEN HANGİ KÖY, KASABA, ,İLÇE OLDUĞUNU BELİRTİN. SHİP OTEL NEREDE BİZ NERDEN BİLELİM.

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