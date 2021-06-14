Dikkat! Negatif İnsanlar var

Gerek iş hayatında gerekse iş hayatı dışında o kadar çok mutsuz o kadar söylenen insanlar görüyoruz ki sayıları öyle azımsanacak miktarda değil. Özellikle iş hayatında sürekli olarak bir şeylerden şikâyetçi olan insanlar var ki beraber çalışırken, iletişim halindeyken onlardan etkilenmemek elde değil. Şikâyetçi oldukları konulardaki söylenmeleri öyle kendi başlarına da değil, mutlaka yanlarında birileri varken yaparlar.

Neden mi?

Karşısındaki insanı da kendi psikolojisinin etkisine almak için. Anlattıklarıyla, söylendikleriyle kendi karamsar dünyasına birilerini dâhil etmek için. Bir zaman sonra öyle bir hal alıyor ki etrafındaki insanlara da bulaşıyor bu mutsuzluk ve söylenme alışkanlığı. Bu insanlara neden söyleniyorsun neden mutsuzsun şeklinde soru yöneltildiğinde alınan cevaplarda oldukça ilginç oluyor. Çünkü onlarda nedenini bilmiyor, etrafındaki insanları neden gösteriyorlar. Etrafındaki insanlara sorulsa onlarda etrafındaki insanları neden gösteriyorlar. Nedenini kimse bilmiyor ama salgın bir hastalık gibi yayılıyor ve maalesef insanların kendini ifade etme şekli olarak çıkıyor karşımıza bu söylenmeler.

İş hayatında kimi zaman amirinden, kimi zaman ücretinden kimi zamanda sunulan yemekten dahi şikâyet eden söylenen insanlara şahit oldum. Kendi ile ilgili olsa olmasa da söylenecek mutlaka bir şeyler buluyor bu tip insanlar. Aslında bu tur insanların en büyük iletişim sorunu bu, diğer bir ifadeyle kendini ifade etme sorunu. Oysa bu kadar söylenmektense, etrafındaki insanları negatif dünyasına dâhil etmese, içindeki bu rahatsızlıkları söylemeye çalışsa ortadaki sorunun değil çözümün parçası olmaları içten bile değildir. Âmâ bu genel alışkanlıktır bizlerde, çoğumuzun kolayına gelir sorunu tartışmak. İşte bu nedenle etrafımızda sürekli sorunları tartışan, mevcut sorunlardan dolayı söylenen, etrafına bütün halde negatif enerji yayan insanlar görürüz. Bunu söylerken söylenen insanlar arasında hayatını sürdüren, negatif etkilenmesine rağmen çözüm için çabalayan insanlara da haksızlık etmek istemem.

Peki, bu çabalayan insanlar hep aynı kalabilir mi?

Bu insanlar tıpkı radyasyona maruz kalan insan vücudu gibi yavaş yavaş etkilenirler, bir şey hissetmezler kısa vadede ama gün geçtikçe önlem alınmazsa birer birer negatif insanlara dönüşürler.

Tabii ki tek taraflı olarak tüm sorumluluğu bu insanların üzerine bırakmak elbette insafsızlık olur. Kurumlarında bu konularla ilgili üzerine önemli görevler düşüyor. Bu şekilde oluşacak bir kurum kültürünün temellerinin ne denli sağlam olduğu söylenebilir ki. Söylenen insanların çoğunlukta olduğu bir kurumda karar almalarda zorlaşır. Çünkü alacağınız karar sonrasında yaşanacak dedikodular insanların mutsuzluklarını etrafındaki insanlara yaymaları, karar uygulamaya geçmeden sizin kafanızda başarısız hale getirecektir. Bu tür davranışlarda karşılaşıldığında üst yönetimin her kurumda yaşanıyor normaldir deyip konuyu önemsememesi büyük kayıplara neden olacaktır. Konu derinlemesine analiz edilmeli insanları bu davranışlara iten olaylar araştırılıp önlemler alınmalıdır. Kurum kültürünün oluşmasına birebir etki eden bu söylenmeler, sadece şirketin mevcut durumu için değil geleceği için de oldukça önem taşımaktadır. Çalışanların söylenmeleri yerine söylemelerini, sıkıntılarını dışa vurmalarını sağlamak gerekmektedir.

Yapılacak anketlerle, toplu olarak yapılacak toplantılarda oluşabilecek beyin fırtınası ile. İnsanların içindekileri söylemeleri sağlanmalıdır. Hatta topluluk içinde konuşamayan insanları da cesaretlendirmeli, gerekirse üst yönetim bazında yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmelidir,

Negatif insanların etrafına yaydıkları enerji, hiç bir şey söylemeseler bile hal ve hareketleri tıpkı radyasyona benzer. Siz etkisini kendinizde hissetmezsiniz ama zaman içerisinde hücreleriniz birer birer etkilenir. Fark etmeden başka bir insan oluverirsiniz. Karışırsınız negatif insan topluluğunun arasına.

Asla unutmayalım, negatif insanlarla birlikte iken pozitif bir yaşamımız olmasını bekleyemeyiz.

Herkese negatif insanlardan uzak, mutlu ve umutlu günler diliyorum.

Tolga TURAN