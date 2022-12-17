Dikkat! O yol trafik akışına kapatıldı

Polisin açıklaması şu şekilde:

Değirmenlik-Girne Dağyolu üzerinde Bufavento kavşağı yakınlarında yola kaygan bir madde dökülmüştür.

Belediye Ekiplerinin yola dökülen kaygan maddeyi temizleme çalışmaları sürüyor.

Yol ve trafik güvenliği tekrar sağlanana kadar, Girne-Değirmenlik Dağyolu; Çatalköy'de (Acapulco kavşağı) ile Değirmenlikte(komando kavşağı) çift yönlü olarak trafik akışına kapatılmıştır.

Bu yol güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.