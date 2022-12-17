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Dikkat! O yol trafik akışına kapatıldı

Değirmenlik-Girne Dağyolu üzerinde Bufavento kavşağı yakınlarında yola kaygan bir madde döküldü

17 Aralık 2022 Cumartesi 15:07
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Dikkat! O yol trafik akışına kapatıldı



Polisin açıklaması şu şekilde:

Değirmenlik-Girne Dağyolu üzerinde Bufavento kavşağı yakınlarında yola kaygan bir madde dökülmüştür.
Belediye Ekiplerinin yola dökülen kaygan maddeyi temizleme çalışmaları sürüyor. 
Yol ve trafik güvenliği tekrar sağlanana kadar, Girne-Değirmenlik Dağyolu; Çatalköy'de  (Acapulco kavşağı) ile Değirmenlikte(komando kavşağı) çift yönlü olarak trafik akışına kapatılmıştır.
Bu yol güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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PolisSürücüYolGirneDeğirmenlikGirne DağyoluAraçKaygan Yol
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