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DİKKAT! Pazar günü o yollar kapalı olacak

16 Nisan 2022 Cumartesi 10:30
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DİKKAT! Pazar günü o yollar kapalı olacak

Polis Basın Subaylığı açıklaması:

17 Nisan 2022 Pazar günü, KKTC Atletizm Federasyonu himayelerinde, Velospeed Spor Derneği tarafından İskele’de düzenlenecek olan “Long Beach Run” Halk Koşusu kapsamında, 07:30 -11:30 saatleri arasında İskele Graner Çemberi ile Unimar Çemberi arasında kalan yol (Eski Granel Yolu) ve güzergaha bağlı tali yollar trafik akışına kapatılacaktır. 

Yol koşusunun devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâh üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.   

Son Güncelleme: 16.04.2022 10:35
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