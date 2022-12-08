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Dikkat! Polis, sahte paralar konusunda uyardı...

Polis Genel Müdürlüğü, piyasada sahte Dolar ve Euro bulunduğu konusunda vatandaşları uyardı.

08 Aralık 2022 Perşembe 14:23
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Dikkat! Polis, sahte paralar konusunda uyardı...



Polisin açıklaması şu şekilde:

7 Aralık tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından, tasarrufunda bulunan 100’lük ve 50’lik banknotlardan oluşan toplam 900 sahte ABD Dolarını ve 50’lik ve 20’lik banknotlardan oluşan toplam 70 Euro sahte banknotun tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir.

Tedavüle Sürülen Sahte 100’lük ABD Dolarlarının Seri Numaraları;

KB 64738025G, MB 66022384F, KB 64736676G, KB 64736773G, KB 30431289G,

KB 64736683G

Tedavüle Sürülen Sahte 50’lik ABD Dolarlarının Seri Numaraları;

MB 26729479A, MB 62227805A, MB 26727741A, MB 26729478A, MB 76447155A,

MD 69324783B

Tedavüle Sürülen Sahte 50’lik Euro’nun Seri Numarası;

UD 03117944506

Tedavüle Sürülen Sahte 20’lik Euro’nun Seri Numarası;

WA0098228863

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “100’lük ve 50’lik ABD Doları ile 50’lik ve 20’lik Euro” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

Son Güncelleme: 08.12.2022 15:45
Anahtar Kelimeler:
Sahte ParaPolis
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