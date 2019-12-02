Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...

Dikkat sağanak bekleniyor…

02 Aralık 2019 Pazartesi 21:25
Dikkat sağanak bekleniyor…

Hava sıcaklığının hafta boyunca 18 - 21 derece dolaylarında seyretmesi ve perşembe günü de sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, 3 – 9 Aralık tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca bulutlu; perşembe günü parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimler ve sahillerde 18 - 21 dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Rumların gerçekleri görmemeleri anlaşma önündeki en önemli engel
Tatar: Rumların gerçekleri görmemeleri anlaşma önündeki en önemli engel
Kibrit: Dışlanmışlığımız, fark edilmeyişimiz devam ediyor
Kibrit: Dışlanmışlığımız, fark edilmeyişimiz devam ediyor
Taçoy: KKTC bölgedeki varlığı kabul gören bir ülke konumuna geldi
Taçoy: KKTC bölgedeki varlığı kabul gören bir ülke konumuna geldi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim