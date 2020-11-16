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Dikkat! Sağanak var

Perşembe ve cuma yağmur, zaman zaman kuvvetli rüzgâr bekleniyor

16 Kasım 2020 Pazartesi 16:42
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Dikkat! Sağanak var

Meteoroloji Dairesi, 19 Kasım Perşembe ve 20 Kasım Cuma yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.

Dairenin 23 Kasım’a kadar olan hava tahmin raporuna göre, hava yarın ve 18 Kasım Çarşamba parçalı bulutlu olacak, 19 Kasım Perşembe ve 20 Kasım Cuma yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, 21-23 Kasım arası ise yağmur beklenmiyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 22- 25 derece dolaylarında olacak, periyodda Kuzey ve Doğulu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli rüzgar bekleniyor.

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