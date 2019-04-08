Dikkat sis var!

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Dörtyol Kavşağı ile Aslanköy Kavşağı arsında yoğun sis var. Sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Polis, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıda bulundu.