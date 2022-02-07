DİKKAT! Son 24 saat...

ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs'ın güvenilir bir kaynaktan elde ettiği bilgiye göre son 24 saatlik yakıtı kalan Teknecik Elektrik Santralinde üretim duruyor.

24 saat sonra ülkenin tamamına hiç bir koşulda enerji verilemeyecek.

12 bin ton akaryakıt sparişi veren Kıb-Tek için gemi Teknecik açıklarında bekletiliyor.

Yakıtı gönderen firmaya 7 Milyon 400 bin Dolar bugün ödeme yapılmazsa yarın elektrik olmayacak.

Şu anda Kıb-Tek'in kasasında 400 bin dolar bulunuyor.

7 Milyon dolar ise ödeme yapmak için açık. Bu arada Kıb-Tek'in Maliye Bakanlığı'ndan 163 milyon TL alacağı bulunuyor fakat Maliye Bakanlığı da yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı ödeme yapmıyor.