Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Dikkat su kesintisi var!

08 Kasım 2019 Cuma 14:48
Dikkat su kesintisi var!

Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa’ya su taşıyan İskele hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Gazimağusa Belediyesi  tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Gazimağusa Belediyesi Su İşleri biriminden verilen bilgiye göre İskele bölgesinde yapılan inşaat kazı çalışması sırasında Türkiye’den gelen suyun İskele – Gazimağusa dağıtım borusu patlatılmıştır. Meydana gelen arızanın tamiri için su kesintileri yapılacaktır.
Tamiratın beklenilenden uzun sürme ihtimaline karşın yaşanılabilecek su sıkıntısının en az düzeyde hissedilebilmesi için vatandaşlarımızın su tasarrufu konusunda hassas olmaları rica olunur."

banner22
Anahtar Kelimeler:
Su Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onurhan: Keşif bedeli belirleyip, ihaleye çıkmak yasal zorunluluk
Onurhan: Keşif bedeli belirleyip, ihaleye çıkmak yasal zorunluluk
Berova, Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu
Berova, Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu
Tokatlıoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimi Kıbrıs Türkü’nün kaderini belirleyecek
Tokatlıoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimi Kıbrıs Türkü’nün kaderini belirleyecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim