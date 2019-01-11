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Dikkat telefon ve internet kesintisi olacak!

Lefkoşa’da yarın bazı bölgelere telefon ve internet hizmeti verilemeyecek

11 Ocak 2019 Cuma 17:42
Dikkat telefon ve internet kesintisi olacak!

Lefkoşa’da yarın bazı bölgelere yaklaşık 8 saat telefon ve internet hizmeti verilemeyeceği açıklandı.

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Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın yapılacak yeraltı kablo yenileme çalışmaları nedeniyle 08.00 ve 16.00 saatleri arasında Yenikent Levent Sitesi de dahil olmak üzere, Gönyeli Belediye Bulvarı’nın bir bölümünün telefon ve internet hizmetlerinde kesinti olacağı kaydedildi.

Ayrıca, benzer bir çalışma nedeniyle Lefkoşa İstanbul Sokak, Reşadiye Sokak ve Çağlayan’ın batı kısmında telefon ve internet hizmetlerinde kesintiler olacağı duyuruldu.

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