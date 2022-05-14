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Dikkat! Trafiğe kapalı yol

Lefkoşa Kuzey Çevre yolu yarın trafik akışına kapatılacak

14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:55
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Dikkat! Trafiğe kapalı yol

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından Pazar günü 08.00-19.00 saatleri arasında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Hamitköy Çemberi ile Küçük Sanayi Çemberi arasındaki çift şeritli yolda 1’inci motosiklet drag yarışı düzenleneceği belirtildi.

Belirtilen tarih ve saatlerde, yolun çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacağı kaydedilen açıklamada, Gazimağusa istikametinden gelen araçların ulaşımının Hamitköy içerisinden, Girne’den gelen araçların ulaşımının ise Sanayi Bölgesi üzerinden sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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