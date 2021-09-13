DİKKAT! Yağmur bekleniyor

Oktay, Çarşamba ve Perşembe günü iç kesimlerde kısa aralıklara sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.
Diğer günler ise havanın 33-34 derece dolaylarında olacağını kaydeden Fehmi Oktay, hafta sonu ise sıcaklığın 36 dereceye kadar çıkacağını söyledi.
Meteoroloji Dairesi eski Müdürü Fehmi Oktay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programında hafta boyunca hava tahmin raporunu açıkladı.
Oktay, Çarşamba ve Perşembe günü iç kesimlerde kısa aralıklara sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.
Diğer günler ise havanın 33-34 derece dolaylarında olacağını kaydeden Fehmi Oktay, hafta sonu ise sıcaklığın 36 dereceye kadar çıkacağını söyledi.