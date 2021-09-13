DİKKAT! Yağmur bekleniyor

Oktay, Çarşamba ve Perşembe günü iç kesimlerde kısa aralıklara sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Diğer günler ise havanın 33-34 derece dolaylarında olacağını kaydeden Fehmi Oktay, hafta sonu ise sıcaklığın 36 dereceye kadar çıkacağını söyledi.