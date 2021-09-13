Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi
Gökhan Takımcılar hakkında karar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!

DİKKAT! Yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi eski Müdürü Fehmi Oktay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programında hafta boyunca hava tahmin raporunu açıkladı.

13 Eylül 2021 Pazartesi 10:58
168 Okunma
DİKKAT! Yağmur bekleniyor

Oktay, Çarşamba ve Perşembe günü iç kesimlerde kısa aralıklara sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Diğer günler ise havanın 33-34 derece dolaylarında olacağını kaydeden Fehmi Oktay, hafta sonu ise sıcaklığın 36 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiFehmi OktayHava DurumuKKTC Hava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor
Başbakan Saner herkesi aşı olmaya çağırdı
Başbakan Saner herkesi aşı olmaya çağırdı
6 Saatlik Elektrik Kesintisi
6 Saatlik Elektrik Kesintisi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim