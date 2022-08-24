Dikkat... Yarın kesiliyor...

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, “Kamu alacaklarının tahsili usulü yasaları kapsamında taksitlendirme işlemi yapmış olan ve yapılan ödeme planlarına uymayan tüm abonelerimizin ayni şekilde elektrik enerjilerinin bağlanmamak koşulu ile kesileceğini ve mevcut yasalar kapsamında hukuka havale edileceğini de belirtiriz. Herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına gerekli ödemelerin yapılmasını rica ederiz.” denildi.