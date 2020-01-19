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Dikkat yol kapalı!

19 Ocak 2020 Pazar 10:16
Dikkat yol kapalı!

Haspolat kavşağında üst geçit çalışması nedeniyle yol bugün saat 09.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Bu sürede trafik akışı Uluslararsı Kıbrıs Üniversitesi yolundan ve alt geçitten sağlanacak.
Çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı Lefkoşa Gazimağusa istikametinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan Gazimağusa Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacak.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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Yol Kapalı
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