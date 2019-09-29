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Dikkat yol kapanacak!

29 Eylül 2019 Pazar 09:37
Dikkat yol kapanacak!

Polis, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun düzenlediği drag yarışı test sürüşü için bugün trafik akışının Akıncılar köyü, II. Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceğini duyurdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun bugün 10:00-22:00 saatleri arasında Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde gerçekleştirilecek olan drag yarışı için test sürüşleri ve sıralama turları düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışının II. Tünel yolundan tek şeritten kontrollü olarak verileceği ve bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istenildi.

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