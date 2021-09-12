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Dikkatsiz sürücü ağır yaralandı!

12 Eylül 2021 Pazar 14:02
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Dikkatsiz sürücü ağır yaralandı!

Bugün saat 13.00 sıralarında,  Lefkoşa Kuzey çevre yolu üzerinde, Veli Umut Erkal (E-39), yönetimindeki PT 678 plakalı motosiklet ile doğu istikametinden batı istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği esnada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağındaki çelik bariyerlere çarpmıştır.  Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Veli Umut Erkal kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

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