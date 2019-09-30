Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...

Dikkatsiz sürücü kazaya neden oldu!

30 Eylül 2019 Pazartesi 16:42
Dikkatsiz sürücü kazaya neden oldu!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza, Lefkoşa’da bugün saat 11.05 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde (Alpet Petrol İstasyonu önü) Ahmet Ramiz (E-54) yönetimindeki MK 553 plakalı araç ile Gönyeli istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Altınbaş petrol önünde bulunan trafik ışıklarına geldiği sırada kırmızı ışıkta durmayıp yoluna devam etmesi sonucu o esnada Ali  Çakır (E -42) yönetimindeki MP 642plakalı araç ile stadyum ışıklarından gelip sağdan birinci şerit içerisinden gelerek Kemal Aksay Caddesine dönüş yapmaya başlayan araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan MK 553 plakalı araç orta refüj içerisinde bulunan trafik ışıklarına çarparak durabildi.  Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve MP 642 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sertaç Karalım (E 53)  Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde acil serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafikHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci kaza, 1 kişi hayatını kaybetti
Feci kaza, 1 kişi hayatını kaybetti
Manavoğlu: KKTC halkını en fazla rahatsız eden konu güvenlik
Manavoğlu: KKTC halkını en fazla rahatsız eden konu güvenlik
Fatih ve Oruç Reis'e İHA koruması
Fatih ve Oruç Reis'e İHA koruması

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim