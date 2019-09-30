Dikkatsiz sürücü kazaya neden oldu!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza, Lefkoşa’da bugün saat 11.05 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde (Alpet Petrol İstasyonu önü) Ahmet Ramiz (E-54) yönetimindeki MK 553 plakalı araç ile Gönyeli istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Altınbaş petrol önünde bulunan trafik ışıklarına geldiği sırada kırmızı ışıkta durmayıp yoluna devam etmesi sonucu o esnada Ali Çakır (E -42) yönetimindeki MP 642plakalı araç ile stadyum ışıklarından gelip sağdan birinci şerit içerisinden gelerek Kemal Aksay Caddesine dönüş yapmaya başlayan araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan MK 553 plakalı araç orta refüj içerisinde bulunan trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve MP 642 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sertaç Karalım (E 53) Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde acil serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.