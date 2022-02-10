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Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen kazada, dikkatsiz sürücü 17 yaşındaki Alara Bent’e çarptı.

10 Şubat 2022 Perşembe 21:40
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Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı
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Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde bugün saat 16.40 sıralarında 59 yaşındaki İbrahim Hatipoğlu yönetimindeki araç, 17 yaşındaki yaya Alara Bent’e çarptı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Hatipoğlu yönetimindeki RB 522 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Demirhan'daki sürat kamerası önünde bulunan yaya geçidine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolu kuzeyden güneye doğru yaya olarak geçmekte olan Bent'e çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya Alara Bent, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor...

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