Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

Gazimağusa'da bugün saat 12.20 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 57 yaşındaki sürücü Hasan Mirka, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Burcu Okur’a çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa'da bugün saat 12.20 sıralarında Şht İbrahim Hasan Sokak üzerinde meydana gelen 57 yaşındaki sürücü Hasan Mirka, yönetimindeki KK 931 plakalı araçla seyrederken yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Burcu Okur’a çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan yaya, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan Burcu Okur, yoğun bakıma alındığı bildirildi. Kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.