Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
112090
ALTIN
164.121
DOLAR
3.8122
STERLİN
5.2522
EURO
4.6710
Şık ve ince görünmek imkansız değil!
Şık ve ince görünmek imkansız...
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah değil belki ama!..
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah...
Saç ektirirken dikkat!
Saç ektirirken dikkat!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Kuru gözden koruyacak 10 kış önerisi
Kuru gözden koruyacak 10 kış...

Dikkatsiz sürücü yoldan çıkarak ağaçlara daldı

24 yaşındaki Çise Sengun yönetimindeki araç, Ulukışla yakınlarında yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçların içine daldı

16 Ocak 2018 Salı 11:21
Dikkatsiz sürücü yoldan çıkarak ağaçlara daldı
banner10

Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre, Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde dün öğle saatlerine doğru meydana gelen kazada 24 yaşındaki sürücü Çise Sengun, hafif yaralandı.

Kaza, Ulukışla yakınlarında saat 11.40 sırlarında, 24 yaşındaki Çise Sengun kullanımındaki JV 878 plakalı salon araç ile Ulukışla Yol kavşağı yakınlarında, Mağusa istikametine doğru seyrederken, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkmasıyla yaşandı.

Yoldan çıkarak yol kenarında bulunan akasya ağaçları içinde yan yatarak durabilen araçta bulunan sürücü Çise Sengun hafif şekilde yaralanarak hastanede müşahede altına alındı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hakkı yok"
"Hakkı yok"
Aslan payı reklama gitti
Aslan payı reklama gitti
Mahkeme teminat talebini reddetti
Mahkeme teminat talebini reddetti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim