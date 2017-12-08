Dikkatsizce açılan kapıya çakıldı

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne Mahkeme binası önünde dün sabah saatlerinde dikkatsizlik sonucu bir trafik kazası gerçekleşti.

Kaza, Mahkeme binası önünde yolcu indirmek amacıyla duran TMJ 341 plakalı takside yolcu olarak bulunan Yazan Issa’nın dikkatsiz bir şekilde aracın kapısını açması sonucu meydana geldi.

Taburcu edildi

Araçtaki yolcunun dikkatsizce açtığı kapı, o esnada yönetimindeki MH 486 plakalı motosiklet ile seyir halinde bulunan Ghulam Mustafa’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti ile birlikte yola devrilen Ghulam Mustafa, olay yerine gelen ambulans ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonucunda serçe parmağı kırılan Ghulam Mustafa’nın hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.