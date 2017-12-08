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Dikkatsizce açılan kapıya çakıldı

Girne’de dün Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde meydana gelen ilginç trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ghulam Mustafa yaralandı

08 Aralık 2017 Cuma 11:34
Dikkatsizce açılan kapıya çakıldı
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne Mahkeme binası önünde dün sabah saatlerinde dikkatsizlik sonucu bir trafik kazası gerçekleşti.

Kaza, Mahkeme binası önünde yolcu indirmek amacıyla duran TMJ 341 plakalı takside yolcu olarak bulunan Yazan Issa’nın dikkatsiz bir şekilde aracın kapısını açması sonucu meydana geldi.

Taburcu edildi

Araçtaki yolcunun dikkatsizce açtığı kapı, o esnada yönetimindeki MH 486 plakalı motosiklet ile seyir halinde bulunan Ghulam Mustafa’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti ile birlikte yola devrilen Ghulam Mustafa, olay yerine gelen ambulans ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonucunda serçe parmağı kırılan Ghulam Mustafa’nın hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 08.12.2017 11:37
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