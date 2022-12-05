Dikkatsizliği kaza getirdi... Olay yerinden kaçtı...

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

05.12.2022 tarihinde, saat 06:40 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden SC 210 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak belediyeye ait bilgilendirme levhasına çarpmasının ardından kontrolsüzce savrularak Kar Markete ait park alanı içerisinde bulunan üç ayrı araca çarptıktan sonra o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak beklemekte olan Demba DABEL (E-25)’e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Demba DABEL kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

Kazaya sebep olan araç sürücüsü olay yerinden ayrıldığından dolayı aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.