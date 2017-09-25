Dikkatsizliği pahalıya mal oldu!

Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisi önünde sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 09:20 sıralarında, Lefkosa'da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde, 26 yaşındaki Mehmet Karapaşa, yönetimindeki HN 637 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde Hamitköy istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 19 yaşındaki Hacı Ahmet Sarı yönetimindeki KD 219 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpışması sonucunda yaşandı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan HN 637 plakalı araç yolun sağında cep içerisinde park halinde bulunan HE 360 plakalı araca çarparak durdu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan KD 219 plakalı araç sürücüsü Hacı Ahmet Sarı ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 41 yaşındaki İsminaz Sarı kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip taburcu odular.