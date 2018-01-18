“Dikkatsizlik değil önlenemez kazaydı”

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Mağusa – Lefkoşa Anayolu üzeri Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında, önceki akşam meydana gelen ve Yazgeldi Rahmanov’un ölümlü ile sonuçlanan kaza nedeni ile araç sürücüsü zanlı Hasan Anıt dün tutuklama talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksadı ile 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yaşama tutunamadı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube’de görevli Müfettiş Muavini Mustafa Berksan, mahkemede kazayla ilgili bulguları aktardı.

Berksan, zanlı Hasan Anıt’ın 16 Ocak tarihinde saat 20.00 sıralarında yönetimindeki araç ile Yonca Kavşağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun solunda ışıksız bisikleti ile seyir halinde olan Düzova’da sakin Türkmenistan uyruklu Yazgeldi Rahmanov’a aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis, kazanın etkisi ile ağır şekilde yaralanan Rahmanov’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini mahkemeye aktardı.

Avukatı ‘önlenemez’ kaza olduğunu savundu

Müfettiş muavini Mustafa Berksan, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını Anıt’ın soruşturma amaçlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından savunma avukatı, kazanın dikkatsizlik sonucu değil önlenemez kaza olduğunu iddia etti.