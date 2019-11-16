Dikkatsizlik kaza getirdi!

Dün akşam saat 22:40 raddelerinde Mutluyaka-Tuzla Anayolu'nun 3. Kilometrelerinde, İskele’de sakin Uğurcan ALTUNTAŞ(E-26) yönetimindeki BY 585 plakalı salon araç ile Mutluyaka İstikametinden Tuzla istikametine doğru sürerek serederken dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun sağ şeridine geçerek, o esnada karşı istikametden gelmekte olan Gazimağusa’da sakin Derviş GAMAR (E-57) yönetimindeki KL 564 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu KL 564 plakalı araç sürücüsü Derviş GAMAR ile yanında yolcu olarak bulunan Nuray GAMAR(K-54) ve BY 585 plakalı araç sürücüsü Uğurcan ALTUNTAŞ ile yanında yolcu olarak bulunan Melis ALP(K-26) yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servis'inde müşahade altına alındı.