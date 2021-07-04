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Dikkatsizlik kaza getirdi!

04 Temmuz 2021 Pazar 20:30
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Dikkatsizlik kaza getirdi!

Bugün saat 13.50 sıralarında Lefkoşa-Girne Anayolu 8-9. km üzerinde sağ şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Joseph P. KAMARA (E 30) yönetimindeki FZ 792 plakalı salon araca plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu FZ 792 plakalı aracın sol arka kısmına çarpması sonucu FZ 792 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak bir metre yüksekliğindeki toprak sete çarptıktan sonra takla atarak tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Lettra BOTOCHWAİ , kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır.  Soruşturma devam etmektedir.

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