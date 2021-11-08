Künye
Kıbrıs 22
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
7 Zanlı 4 gün daha tutuklu kalacak!
7 Zanlı 4 gün daha...
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
Ölümlü trafik kazası!
Ölümlü trafik kazası!
3 gün daha poliste tutuklu kalacak
3 gün daha poliste tutuklu...
banner107

Dikkatsizlik kaza getirdi…

Tatlısu - Küçükerenköy anayolunda, dikkatsizlik sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralanan kişi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 19:19
298 Okunma
Dikkatsizlik kaza getirdi…
banner108

 Tatlısu - Küçükerenköy Anayolunda, dikkatsizlik sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralanan kişi, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.45 sıralarında Tatlısu-Küçükerenköy Anayolunun 5-6 km'leri arasında, Richard Allan Mcintosh (E-52), yönetimindeki KY 927 plakalı araç ile Küçükerenköy istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak su kanalına düştükten sonra kontrolsüzce tekrar yola giriş yaptı ve bu sefer yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP, Ad-Hoc Komitesine 'karma oy' sisteminin kaldırılmasını önerecek
UBP, Ad-Hoc Komitesine 'karma oy' sisteminin kaldırılmasını önerecek
Güney’de son 24 saatte 284 vaka tespit edildi
Güney’de son 24 saatte 284 vaka tespit edildi
Serhan Aktunç: “Dijital pazarlamaya KKTC olarak ayak uydurmaya çalışıyoruz”
Serhan Aktunç: “Dijital pazarlamaya KKTC olarak ayak uydurmaya çalışıyoruz”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim