Dikkatsizlik kaza getirdi…

Tatlısu - Küçükerenköy Anayolunda, dikkatsizlik sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralanan kişi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.45 sıralarında Tatlısu-Küçükerenköy Anayolunun 5-6 km'leri arasında, Richard Allan Mcintosh (E-52), yönetimindeki KY 927 plakalı araç ile Küçükerenköy istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak su kanalına düştükten sonra kontrolsüzce tekrar yola giriş yaptı ve bu sefer yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.