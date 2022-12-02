Dikkatsizlik kaza getirdi...

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

02.12.2022 tarihinde, saat 07:30 raddelerinde, Lefkoşa’da Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi boyunca, FA 632 plakalı kamyoneti Ortaköy ışıklarına doğru kullanan Ata DEMIR (E-27), trafik ışıklarına geldiği zaman dikkatsizliği sonucu o esnada tarafında kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Ashraf Faig Mohammad ALBARGHOUTHI (E-53) yönetimindeki ASH plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan ASH plakalı salon araç, önünde durmakta olan Emine ÇELİK (K-24) yönetimindeki HT 611 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonrası ASH plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melisa ALBARGHOUTHI (K-17) tedbir amaçlı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.