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Dikkatsizlik kaza getirdi...

Ortaköy ışıkları yakınında meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç kız yaralandı.

02 Aralık 2022 Cuma 16:35
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Dikkatsizlik kaza getirdi...



Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

02.12.2022 tarihinde, saat 07:30 raddelerinde, Lefkoşa’da Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi boyunca, FA 632 plakalı kamyoneti Ortaköy ışıklarına doğru kullanan Ata DEMIR (E-27),  trafik ışıklarına geldiği zaman dikkatsizliği sonucu o esnada tarafında kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Ashraf Faig Mohammad ALBARGHOUTHI (E-53) yönetimindeki ASH plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan ASH plakalı salon araç, önünde durmakta olan Emine ÇELİK (K-24) yönetimindeki HT 611 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonrası ASH plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melisa ALBARGHOUTHI (K-17) tedbir amaçlı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

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