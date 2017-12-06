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Dikkatsizlik kaza getirdi!

Mağusa- İskele anayolu üzerinde dün öğlen saat 15.10 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

06 Aralık 2017 Çarşamba 10:01
Dikkatsizlik kaza getirdi!
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Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre, Mağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde saat 15.10 sıralarında meydana geldi.

İskele’den Mağusa’ya doğru seyreden 46 yaşındaki Sinan Bağdatlı, yönetimindeki JA 399 plakalı araçla yol kenarında park halinde bulunan 35 yaşındaki Mehmet Aydın sorumluluğundaki DG 700 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan DG 700 plakalı araç, kaldırıma çıkarak durdu.

Kaza sonucu Sinan Bağdatlı hafif yaralandı.

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Son Güncelleme: 06.12.2017 11:04
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