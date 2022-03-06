Dikkatsizlik kazaya neden oldu!

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre:



06.03.2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne'de Salih Miroğlu Caddesi uzerinde yolun Güney kısmında park halinde bulunan Ali NESESIBOL (E-78) yönetimindeki FV 789 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce caddeye giris yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Mehmet Ali EKMEKÇİ (E-26) yönetimindeki SE 721 plakalı motosikletin onunu tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet surücüsü Mehmet Ali EKMEKÇİ kaldırıldığı Dr.Girne Akçiçek Hastanesinde sağ ayağında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf: Arşiv