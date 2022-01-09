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Dikkatsizlik kazaya neden oldu!

09 Ocak 2022 Pazar 09:04
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Dikkatsizlik kazaya neden oldu!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün (08.01.2022 tarihinde) saat 23:50 raddelerinde Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde çift şeritli yolda yolun sağ şeridi içerisinde batı istikametine doğru seyreden Lefke’de sakin Adem UÇAL (E-21) yönetimindeki GV 151 plakalı araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizce anayol üzerinde bulunan çembere giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip çemberi çevreleyen bordür taşına çarptıktan sonra yine yolun sol kısmında bulunan bordür taşına çarpıp yoluna devam ettikten sonra yolun batı kısmında bulunan beton sete ön kısmı ile çarptı.

Çapmadan sonra GV 151 plakalı araç alevlenerek kaza mahalline gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Kaza sonucu yaralanan GV 151 plakalı araç sürücü Adem UÇAL Lefkoşa devlet hastanesine kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip vucüdunun çeşitli yerlerinde meydana gelen kırıklar nedeniyle ortopedi servisinde müşahaade altına alındı.

Son Güncelleme: 09.01.2022 10:07
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