Dikkatsizlik kazaya sebep oldu!

Bugün saat 17:30 raddelerinde, Karpaz-Mağusa anayolu Yeşilköy girişinde,Kozanköy de sakin Ali Sayalan(E-27) yönetiminde bulundurduğu KZ 050 plakalı salon aracı ile dikkatsizliği sonucu anayola çıkması sonucunda, o esnada Yeşilköy istikametine seyretmekte olan Serdane Erciyes Baykalık (K-35) kullanımında bulundurduğu KY 751 plaklaı salon aracın önünü tıkaması neticesinde , KZ 050 plakalı salon aracın sol kapı kısmına , KY 751 plakalı aracın sağ ön kısmı ile çarpışması neticesinde hasar meydana gelmiştir.