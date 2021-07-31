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Dikkatsizlik kazaya sebep oldu!

31 Temmuz 2021 Cumartesi 19:29
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Dikkatsizlik kazaya sebep oldu!

Bugün saat 17:30 raddelerinde, Karpaz-Mağusa anayolu Yeşilköy girişinde,Kozanköy de sakin Ali Sayalan(E-27) yönetiminde bulundurduğu KZ 050 plakalı salon aracı ile dikkatsizliği sonucu anayola çıkması sonucunda, o esnada Yeşilköy istikametine seyretmekte olan Serdane Erciyes Baykalık  (K-35) kullanımında bulundurduğu KY 751 plaklaı salon aracın önünü tıkaması neticesinde , KZ 050 plakalı salon aracın sol kapı kısmına , KY 751 plakalı aracın sağ ön kısmı ile çarpışması neticesinde hasar meydana gelmiştir.

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