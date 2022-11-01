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Dikkatsizlik kazaya yol açtı

Girne-Değirmenlik Anayolunda trafik kazası meydana geldi.

01 Kasım 2022 Salı 22:05
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Dikkatsizlik kazaya yol açtı



01.11.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında Girne-Değirmenlik Anayolu 3-4 kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru seyreden Hüsnü CAN (E-47) yönetimindeki TLK 180 plakalı  birleştirilen araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden  Faroog AHMAD (E-42) yönetimindeki SB 545 plakal  kamyonun arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile sağa doğru savrulan TLK 180 plakalı araç gidiş istikametine göre yolun sağından  çıkıp yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. Çarpmadan sonra yoluna devam eden TLK 180 plakalı araç toprak banket üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
GirneDeğirmenlik AnayoluTrafik KazasıKaza
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