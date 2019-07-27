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Dikkatsizlik sonucu kaza meydana geldi

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:51
Dikkatsizlik sonucu kaza meydana geldi

Haspolat Çemberi ile Hamitköy Çemberi arasında bugün, saat 13.40 sıralarında dikkatsizlik sonucu kaza meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde Haspolat Çemberi ile Hamitköy Çemberi arasında, bugün, saat 13.40 sıralarında, Nezahat Doğru (K-29), yönetimindeki FK 388 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
HaspolatKazaPolisHaberGündemKıbrıs
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