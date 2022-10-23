Dikkatsizlik sonucu yoldan çıkıp Bafra Kabristanlığına girdi

Pamuklu - Bafra Anayolunun 3. Km'leri arasında, Vesile Bulduk (K-28), yönetimindeki LF 276 plakalı araç ile Bafra istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Bafra Kabristanlığına ait duvara çarptıktan sonra 5 ayrı mezar taşına da çarparak hasar verdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 15.30 sıralarında meydana gelen kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.