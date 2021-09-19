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Dikkatsizlik yine kaza getirdi!

Girne-Tatlısu anayolunun 19-20 kilometreleri arasında bu sabah saat 09.50 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kaza sonucu Şadiye Güneş yaralandı.

19 Eylül 2021 Pazar 16:53
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Dikkatsizlik yine kaza getirdi!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Tatlısu istikametine doğru seyreden Esentepe’de sakin 46 yaşındaki Şadiye Güneş yönetimindeki HT 236 plakalı Toyota Ist. marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun solu kuzey kısmından dışarıya çıkıp yol kenarında bulunan toprak sete ve selvi çit ağaçlarına aracın ön kısım ile çarptıktan sonra önü güney istikametine bakar şekilde durdu.

Kaza sonucu yaralanan HT 236 plakalı araç sürücüsü Şadiye Güneş Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılmış olup akabinde konu şahıs Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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