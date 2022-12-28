Dikmen Belediye Başkanı Çelebi’ye silahlı saldırı gerçekleştiren zanlı mahkeme huzurunda

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye silahlı saldırı düzenleyen S.E., bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Salih Yavuz, 27 Aralık 2022 tarihinde Dikmen'de sakin Se.E.ün sabah 07.30 raddelerinde Dikmen Belediye meydanında temizlik işlerini yaptığı sırada Başkan Yüksel Çelebi'nin ‘kendisini başka yerde temizlik yapması konusunda uyardığı’ gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde ikametgahına giderek, adına kayıtlı Sarsılmaz marka 117627 seri numaralı bindirikli av tüfeğini ve 10 adet canlı av fişeğini alıp kullanımında bulundurduğu DA 733 plakalı Renault Brodway marka salon aracın bagaj kısmına koyduktan sonra saat 08.45 raddelerinde belediye ambarının bulunduğu yere giderek burada bulunan Çelebi ile aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde aracının bagaj kısmında bulundurduğu av tüfeğini alması üzerine orada bulunan belediye çalışanı olarak görev yapan Hasan Altunoğlu’nun üzerine doğru geldiğini görmesi üzerine yere bir el ateş edip şiddet tehdidinde bulunduktan sonra ambar giriş kısmında bulunan Çelebi’nin arka kapıdan boş tarla içerisinde koşarak oradan uzaklaştığını söyledi.

Yavuz, zanlının olay yerinde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını, olayda kullanılan av tüfeği, 9 adet canlı av fişeği, olayda kullanılan 1 adet boş kartuj ve kullanımında bulundurduğu DA 733 plakalı Renault Brodway salon araç emare olarak alındığını aktardı.

Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.