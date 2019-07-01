Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi bölge halkını uyardı

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, halkı bölgede başka parçalar da bulunabileceği ihtimaline karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Çelebi, BRT’ye yaptığı açıklamada, dün akşam bölgeye düşen cisimle ilgili ciddi bir telaş yaşandığını söyledi.
Belediye Başkanı, “Dikmen’e de cismin bir parçası düşmüştür. Bölge halkı çok dikkatli olmalı, başka parçalar da olabilir. Böyle birşeyle karşılaşmaları halinde mutlaka yetkililere haber verilmelidir” dedi.
Ülkede ilk kez böyle birşeyin yaşandığını da anımsatan Yüksel Çelebi, “Ülkede ve bölgede süren gergin durum artık son bulsun. Bu olayla barışın ne kadar önemli olduğunu gördük” dedi.
(BRT)
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