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Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'ye ateş edildi

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'ye bir belediye çalışanı tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yaralanan olmazken, Çelebi'ye ateş eden kişi ise tutuklandı.

27 Aralık 2022 Salı 09:58
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Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'ye ateş edildi



Dikmen’de bu sabah bir belediye personeli tarafından Başkan Yüksel Çelebi’ye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Personelin silahlı saldırısında Başkan Çelebi, başka belediye çalışanları tarafından olay yerinden kaçırılarak kurtarıldı, Çelebi’nin bu sırada ayak bileğinden yaralandığı öğrenildi. Çelebi, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Dikmen’de işçilerin bulunduğu garajda gerçekleştirilen toplantı sırasında meydana gelen saldırıda,  bir personelin de ayak bileği zedelendi. 

Akıllara durgunluk veren olayın ,‘kurallara uyup çalışmalısın, kuralları ihlal ediyorsun’ uyarısından çıktığı ifade edildi.

Silahlı saldırıda bulunan belediye çalışanı ise, yine diğer işçiler tarafından ikna edilerek etkisiz hale getirildi, akabinde Polis tarafından tutuklandı.

KAYNAK: YENİDÜZEN

Son Güncelleme: 27.12.2022 11:20
Anahtar Kelimeler:
Dikmen BelediyesiDikmenSilahlı SaldırıYüksel Çelebi
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