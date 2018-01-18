Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116896
ALTIN
162.336
DOLAR
3.8003
STERLİN
5.2566
EURO
4.6424
Vücut direncini artırmanın 9 adımı
Vücut direncini artırmanın 9 adımı
Çocuklarda öksürüğe o sebepler yol açıyor
Çocuklarda öksürüğe o sebepler yol...
Diş fırçalarken dikkat!
Diş fırçalarken dikkat!
Grip tedavisinde ilk 48 saat önemli!
Grip tedavisinde ilk 48 saat...
Bulaşık makinesindeki ölümcül tehlike!
Bulaşık makinesindeki ölümcül tehlike!

Dikmen Belediyesi'nden vatandaşa eziyet mi?

KKTC’de vatandaştan talep edilen vergilerin yanı sıra verilen hizmet bedellerinin vatandaşın karşılama oranlarından çok yüksek olması tepkilerin giderek büyümesine neden oluyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:16
Dikmen Belediyesi'nden vatandaşa eziyet mi?
banner10

Detay'dan Taner Ulutaş'ın haberine göre, Boğaz bölgesinde Özyalçın Apartmanlarında sakin Ayşe Aldıç, yaptığı açıklamada, Dikmen Belediyesinin gönderdiği su ve hizmet faturaları artık ödeme gücümüzü aşıyor. Biz eşim ile çalıştığımız için bütün günümüzü ev dışında, Lefkoşa’da geçiriyoruz. Evde kimse olmamasına karşın gelen fatura elimizi de cebimizi de yakıyor dedi.

Ayşe Aldıç, sokak aydınlatma ücretini benim bildiğim kadarı ile Elektrik Dairesi topluyor. Dikmen Belediyesi bizlere bunu da ödetiyor. Benim bakiye borcum olmamasına rağmen 104 lira kanalizasyon parası, temizlik ve ilk endeks, son endeks adı altında ücretler talep ediliyor. Bana 188.40 krş. Fatura geldi. Belediyeye gittim. Haklısınız sana döneceğiz demelerine karşın dönmediler. Başkanı aradım o da dönmedi. Belediyede başvuracağım merci yok. Bize eziyet çektiren ve hak arayışlarımızı cevapsız bırakan Dikmen Belediyesi bizden havadan paramı almak istiyor ifadesinde bulundu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet Demirci 2018-01-18 10:30:55

Belediye başkanı seçim öncesi oturup DÜŞÜNSÜN

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Başbakan, hükumetin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunacak
Başbakan, hükumetin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunacak
"Kuzey hükümet derdinde"
"Kuzey hükümet derdinde"
Kimyasal atık tehlikesi her yerde
Kimyasal atık tehlikesi her yerde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim