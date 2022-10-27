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Dikmen'de adam öldürmeye teşebbüs!

27 Ekim 2022 Perşembe 19:29
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Dikmen'de adam öldürmeye teşebbüs!



27.10.2022 tarihinde, saat 00:45 sıralarında, Dikmen’de, Şükrü GÜNEL’in kalmakta olduğu lojmanın yatak odası içerisine izinsizce giren R.B.(E-34), gün içerisinde yaptıkları telefon konuşması sırasında kendisine küfür ettiği gerekçesiyle, söz konusu şahsı tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile boyun kısmından yaralayarak öldürmeye teşebbüs etmiştir. Olayda yaralanan  Şükrü GÜNEL kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. R.B. tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
DikmenBıçaklamaPolis
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