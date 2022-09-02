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Dikmen'de yaşayan bir kişi, eş aradığını gazeteye ilan vererek duyurdu

Dikmen’de yaşayan 49 yaşındaki bir adam, Kıbrıs Gazetesi'ne verdiği ilan ile kendine uygun bir eş aradığını duyurdu.

02 Eylül 2022 Cuma 17:05
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Dikmen'de yaşayan bir kişi, eş aradığını gazeteye ilan vererek duyurdu


Dikmen'de yaşamını sürdüren bir kişi, eş aradığını gazeteye ilan vererek duyurdu.

Gazeteye ilan veren adam Dikmen’de yaşadığını, 49 yaşında olduğunu ve kendisine hayat arkadaşı olacak bir eş aradığını belirtti. İlan sahibi numarasını da ilgili ilanın altına ekleyerek kendisine ulaşılmasını istedi.

Gazeteye verilen ilan şu şekilde:

“Ben Dikmen köyünde ikamet etmekte olan aşağıda telefon numaram yazılı, 49 yaşında kişi olup, bana hayat arkadaşı olacak bir bayan ile tanışmak istiyorum. İlgilenen kişilerin bana belirttiğim numaradan ulaşmalarını rica ediyorum.”

Son Güncelleme: 02.09.2022 17:07
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